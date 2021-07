Omstreden Nederlandse zakenman (45) sterft aan corona, gedupeerden trekken aan bel

Het overlijden van Vinken, die al jaren met zijn vrouw en twee kinderen in Bulgarije woonde, sloeg bij zijn collega’s in als een bom, zegt Leistra. ,,We wisten wel dat Boris al langere tijd worstelde met suikerziekte, maar dat corona zo snel en hard bij hem zou toeslaan had niemand zien aankomen. Het is heel verdrietig. In de eerste plaats voor zijn vrouw en zijn tweeling. Maar ook voor ons is het een harde klap, zo zit ons schip ineens zonder kapitein...”