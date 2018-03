Omzet Coolblue schiet omhoog naar 1,2 miljard euro: 'allermooiste jaar ooit'

Con­su­men­ten­prij­zen in februari 1,2 procent hoger dan vorig jaar

8:03 De consumentenprijzen waren in februari 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In januari was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 1,5 procent.