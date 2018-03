Omzet- en winstgroei Aalberts Industries

De omzet van het internationale industriële concern Aaalberts Industries, onder meer toeleverancier van ASML, viel met een kleine 2,7 miljard euro 7 procent hoger uit dan in 2016. De nettowinst bedroeg 208,4 miljoen euro. In 2016 was dat 185,8 miljoen euro. Topman Wim Pelsma sprak van een 'uitstekende prestatie' bij de presentatie van de jaarcijfers.

Alle onderdelen van het bedrijf presteerden in 2017 beter dan in 2016. Aalberts deed in 2017 zijn voordeel met diverse groeimarkten zoals de auto-industrie, vliegtuigbouw en mechatronica (waarbij mechanica- en elektronica-oplossingen zijn geïntegreerd).