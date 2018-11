Omzet industrie blijft stijgen

,,Allsafe is voor de stadsbewo­ner hun zolder, kelder of schuurtje”

15 november EINDHOVEN - Sinds kort heeft Eindhoven ook een vestiging van opslagbedrijf Allsafe. Het is een van de vijf panden die dit jaar open gaan in heel Nederland. Daarmee verdubbelt het bedrijf dat handelt in opslagruimte in drie jaar tijd: van 13 naar 26 adressen. En volgend jaar staan er nog eens acht nieuwvestigingen op de planning. Kortom, het gaat hard, zegt directeur Eric Stubbé.