Omzet Intel stagneert ondanks chiptekort

Onrust in de Markthal door leegstand: 'Het lijkt alleen maar erger te worden’

2 juli Ondernemers in de Markthal maken zich grote zorgen om de leegstand in het complex. Veel kramen zijn verlaten, en ook in de plint van deze topattractie in hartje stad hebben uitbaters er de brui aan gegeven. De ondernemersvereniging schat dat een derde van de units zonder huurder zit. Eigenaar Klépierre stelt dat er hard wordt gewerkt om de lege plekken op te vullen.