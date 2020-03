Omzet NXP in Eindhoven daalt 50 tot 150 miljoen dollar door coronavirus

Dat meldt het Eindhovense bedrijf met meerdere fabrieken in Azië en veel klanten in China maandag. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers begin februari werd de verwachting uitgesproken dat in het eerste kwartaal tussen de 2,20 en 2,26 miljard dollar zou worden omgezet. NXP schat nu in dat deze bedragen met tussen de 2 en 7 procent zullen dalen en in het ergste geval uitkomen tussen de 2,05 en 2,11 miljard dollar.

Moeilijk om impact in te schatten

Volgens topman Rick Clemmer van NXP is het moeilijk om de totale impact van het coronavirus precies in te schatten. „Het is een snel veranderende en dynamisch situatie waarin voor ons in dit stadium de gezondheid en veiligheid van ons personeel en hun families voorop staan. Zakelijk gezien kunnen we slechts een inschatting maken van de uiteindelijke gevolgen, gebaseerd op de trends die we de laatste weken zien. We zien een lager dan verwacht doorverkoop van onze producten en orderboekingen in onze distributiekanalen en bij onze directe klanten.”

Volgens Clemmer zijn er geen afzeggingen van orders, maar moest hij toch de omzetwaarschuwing geven. „Die 50 miljoen dollar omzetverlaging is wat we tot nog toe gezien hebben in de twee weken na de nieuwjaarsvakantie in China. De laatste twee weken zijn de orderniveaus weer normaal, maar als we de komende weken de markt opnieuw zien verzwakken, dan kan dat tot 150 miljoen dollar voor dit kwartaal schelen. Ik wil daarbij benadrukken dat de situatie in China hoogst onzeker is.”

Geen reizen naar risicogebieden