Omzet NXP in Eindhoven hoger maar lopend kwartaal minder zeker

EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven meldt een hogere omzet in het derde kwartaal, maar zegt dat de chipmarkt tegelijk minder zeker is. Vooral omdat het bedrijf in China enige terughoudendheid in de bestellingen ziet zou in het lopende kwartaal de omzet iets kunnen dalen.

In het derde kwartaal was de omzet 2,45 miljard dollar, 2 procent hoger dan de 2,39 miljard dollar een jaar eerder. Dit is gerekend zonder de 2 miljard dollar die NXP ontving als beëindigingsboete van de mislukte overnamepoging door Qualcomm. De winst in het derde kwartaal bedroeg 733 miljoen dollar, ongeveer evenveel als in dezelfde periode als vorig jaar. Als de 2 miljard dollar extra inkomsten meegeteld zouden worden zou de winst 2,21 miljard dollar zijn.

Volgens directeur Nederland Guido Dierick zijn die extra inkomsten deels opgegaan aan de kosten in verband met de overnamepoging. „Natuurlijk tellen die 2 miljard mee in de cijfers. Maar we hebben onder meer 5 miljard dollar besteed aan het inkopen van aandelen om het vertrouwen van de beleggers terug te winnen. Daardoor is onze kaspositie niet verbeterd en de schuldenlast zelfs hoger.” De schuld bedroeg 6,36 miljard dollar, tegen 5,34 miljard dollar aan het eind van het tweede kwartaal.

De divisie die chips voor auto's maakt deed het 4 procent beter dan vorig jaar en had een omzet van 990 miljoen dollar, tegen 948 miljoen een jaar eerder. Volgens Dierick viel in Duitsland de omzet tegen. „Dat heeft te maken met nieuwe emissieregels, waardoor er veel auto's zijn besteld die nog onder de oude regels vallen. Deze voorraden moeten nu eerst de deur uit, voordat er weer nieuwe chips besteld worden.”

Internet der dingen

De afdeling die chips maakt voor beveiligde verbindingen liet ook maar een hele kleine stijging zien van 1 procent naar 717 miljoen dollar, tegen 713 miljoen een jaar eerder. Volgens Dierick worden er veel van deze chips verkocht als het gaat om het internet der dingen, maar zit de verkoop van NFC (Near Field Communication) chips tijdelijk in een dip. „In China, waar betalen met de mobiele telefoon aan een snelle uitrol bezig is, zien we nu een teruggang, maar we verwachten dat die tijdelijk is.”

De beste groei laat nog de divisie zien die chips maakt voor onder meer zenders voor telefoonmasten. Vooral omdat een begin wordt gemaakt aan de uitrol van de 5G technologie groeide deze divisie met 5 procent naar 511 miljoen dollar, van 488 miljoen.

De vraag naar chips voor bankpasjes en creditcards tot slot bleef dalen, nu met 4 procent naar 133 miljoen dollar, van 139 miljoen. „Deze tak van sport is erg aan het veranderen en dat was de reden waarom we vorige week een reorganisatie hebben aangekondigd die 27 arbeidsplaatsen kost. Dat wil niet zeggen dat we hier afscheid van willen nemen, in tegendeel. Tegelijk nemen we software-mensen aan die kunnen werken aan onder meer de nieuwe trend dat op deze pasjes biometrische data opgeslagen moeten worden. Daar verwachten we in de nabije toekomst veel van.”