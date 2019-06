Omzet winkeliers verder omhoog

'Beste woningbe­heer­der’ Vb&t Eindhoven opent elfde vestiging in Amsterdam

4 juni EINDHOVEN - Vb&t opent op 1 september zijn elfde vestiging, in Amsterdam. Het Eindhovense bedrijf wil zo beter kunnen voldoen aan de snel toenemende vraag naar beheerdiensten voor woningen, zorg- en commercieel vastgoed in de Randstad. Ook is het een stap naar landelijke dekking, aldus algemeen directeur Frank van de Kam.