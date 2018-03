Ondernemers achter Van de Vin, Heliox en De Rooy slijpcentrum genomineerd voor BOV-award Eindhoven

De juryleden van de BOV Eindhoven-award 2018 hebben weer drie finalisten van divers pluimage geselecteerd. Op maandag 26 maart kiezen ze in het Parktheater de winnaar tijdens het door JCI Eindhoven georganiseerde evenement rond de verkiezing.

Volledig scherm Mathee en Anton de Vin van Van de Vin Ramen en Kozijnen. © Jorick de Kruif

Mathee en Anton van de Vin van Van de Vin Ramen en Kozijnen in Heeze zullen daar hun opwachting maken. Ze zijn zonen van Frans van de Vin die in 1960 zijn eigen timmerfabriek begon. De tweede generatie besloot het timmerwerk af te stoten om zich volledig te richten op de productie van kozijnen. Van de Vin bouwde in 2001 een compleet nieuwe fabriek op industrieterrein De Poortmannen in Heeze, waar 85 vaklieden werken aan ramen en kozijnen voor de Nederlandse zakelijke markt. De genomineerde ondernemers symboliseren volgens de jury de kracht van de keten, die zorgt voor nieuwe oplossingen, kortere doorlooptijden en lagere faalkosten.

De Rooy

Adam en Dirk de Rooy van De Rooy Slijpcentrum in Nuenen zijn finalist vanwege de rol van De Rooy als precisie-expert op het gebied van slijpen en frezen en als toeleverancier voor de metaalindustrie. Bij het groeiende familiebedrijf, in de jaren '30 door grootvader De Rooy opgericht, werken zo'n 70 mensen. Naast slijpen is De Rooy zich gaan toeleggen op frezen en andere bewerkingen om zo complete onderdelen te kunnen maken voor klanten als ASML, Philips, Siemens en Fuji.

Volledig scherm Jaap Schuddemat van Heliox. © Jorick de Kruif

Jaap Schuddemat representeert met Heliox in Best 'een duurzame wereld voor toekomstige generaties'. Heliox, ontstaan uit een doorstart van Philips-dochter Power Solutions, begon met voedingen en en versterkers voor consumentenelektronica. Daarna stortte het bedrijf zich ook op de industriële, medische en mobiliteitsmarkt. Heliox had in 2014 de primeur met de eerste lader voor elektrische bussen in Nederland. Het 50 medewerkers tellende bedrijf is nu bekend om zijn laders voor de elektrische bussen zoals die onder meer in Eindhoven rondrijden.

Veelbelovende start-up