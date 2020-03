Ondernemers nog altijd kritisch op steunregelingen coronacrisis

ASML in Veldhoven levert dit kwartaal 800 miljoen omzet in door coronacri­sis

9:52 VELDHOVEN - ASML heeft maandagochtend meer duidelijkheid gegeven over de impact die de coronacrisis heeft op de omzet. Voor het eerste kwartaal, dat loopt tot 1 april, zal de omzet 800 miljoen euro lager zijn dan eerder werd verwacht. Wel denkt het bedrijf deze omzetdaling in het tweede en derde kwartaal in te kunnen halen.