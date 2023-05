Ondernemers: Nu nog prijsstijging, later dit jaar wel stabilisatie of zelfs daling

Vooral supermarkten behaalden een hogere omzet in het eerste kwartaal van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, aldus onderzoek van het CBS. Dat gold ook voor slagerijen en kaaswinkels, al bedroeg de omzetstijging daar slechts één procent. Supermarkten krijgen de laatste weken veel kritiek op de hoge prijzen in het winkelschap. Topman Frans Muller van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, zei eerder deze maand dat hij nog niet kon inschatten wanneer prijzen weer zullen dalen. Hij wees toen op prijzen voor grondstoffen en energie die hoog blijven.



De detailhandel - waaronder naast supermarkten ook kledingwinkels en meubelzaken vallen - zagen hun omzet in het eerste kwartaal van 2023 met bijna 8 procent stijgen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze toename komt door hogere prijzen; het volume was in veel gevallen juist lager.



Ook in de non-foodsector (kleding, drogisterijen en meubels) steeg de omzet, maar iets minder harder dan bij voedingsbedrijven: 8 procent. Bij doe-het-zelfwinkels nam de omzet wel af; dit type winkel verkocht 11 procent minder producten. Jaarsma: ,,Die hebben het heel goed gedaan in coronatijd. Mogelijk wordt er nu ook minder geklust vanwege de stagnerende huizenmarkt.’’