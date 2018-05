Ondernemers staan klaar om uw vakantiegeld binnen te hengelen

Het is financieel de leukste maand van het jaar: mei is de vakantiegeldmaand. Even is de bankrekening lekker gevuld. Even, want als gieren cirkelen middenstanders, autodealers en touroperators boven uw bankrekening. De folders en aanbiedingen ploffen de komende dagen op de mat en floepen onafgebroken op het beeldscherm. Opeens zijn er heel veel lastminutereizen en barst het van de verleidingen.