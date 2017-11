Ondernemers: Stop bezuiniging op aanpak criminaliteit

Tou­ring­car­be­drij­ven Van Gerwen uit Veldhoven en Van Gompel uit Bergeijk smeden fusieplannen

17:05 VELDHOVEN/BERGEIJK - De touringcarbedrijven Van Gerwen Munckhof in Veldhoven en Van Gompel in Bergeijk voeren vergevorderde gesprekken over een fusie. Samen worden ze met een wagenpark van 32 bussen een grote speler in het touringcarvervoer in Zuidoost-Brabant.