Ondernemers vol vertrouwen voor 2022

Over de omzet zijn de ondernemers het meest positief, blijkt uit de vertrouwensgraadmeters waarbij het aantal ondernemers dat meer omzet verwacht en het aantal ondernemers dat juist minder omzet voorziet van elkaar af worden getrokken. Per saldo komt daaruit dat 37 procent meer inkomsten verwacht. Bij buitenlandse omzet is dat 23 procent.

Ook denken redelijk wat ondernemers meer personeel in dienst te hebben in 2022, te weten 34 procent. Nog geen 5 procent voorziet juist een inkrimping van het personeelsbestand waardoor het saldo op 29 procent uitkomt. Wel geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan personeel.

Het totale ondernemersvertrouwen stijgt licht naar een stand van 19,8. Dat is de hoogste stand sinds de metingen in 2008 begonnen. Vooral in de bouw steeg het vertrouwen, maar in andere sectoren nam dat juist af, zoals in de autohandel en -reparatie, de detailhandel en de horeca.