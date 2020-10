Ondernemersorganisaties roepen op horeca niet zomaar te sluiten

De Hypotheker in Best kan openblij­ven: akkoord met franchise­ne­mer over beëindi­ging contract per 31 oktober

1 oktober BEST - De vestiging van De Hypotheker in Best kan openblijven. Koepelorganisatie De Hypothekers Associatie (DHA) heeft met franchisenemer Marcel Vrijhof overeenstemming bereikt over de beëindigingsvoorwaarden, zo heeft DHA donderdag laten weten.