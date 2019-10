Ondernemerstrofee voor ‘unieke beleving’ van i-team Global in Eindhoven

Grote aarzelingen

In een toelichting zei jury voorzitter Tiny Sanders dat hij ook grote aarzelingen had over i-team Global. „Op voorspraak van onze tipgever zijn we toch gaan kijken. Verstopt ergens op een industriepark met weinig uitstraling, achter een gevel van een hal veranderde de wereld echter. Het was alsof we het podium opkwamen in de mini playbackshow. Frank van de Ven heeft bewezen dat ‘de weg naar succes’, dit jaar het thema van de BOV Trofee, via een unieke beleving loopt. Hij geeft die op zijn bedrijf aan zijn klanten en wij hadden die bij ons bezoek.”