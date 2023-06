Ondernemingsraad Nedcar naar rechter om inzage in financiële stukken van eigenaar VDL

UpdateDe ondernemingsraad (or) van autofabriek Nedcar in Born spant een kort geding aan tegen VDL. Op die manier wil de or inzage afdwingen in financiële stukken van de Nedcar-eigenaar.

De or wil onder meer inzage in het afkoopbedrag dat BMW aan VDL heeft overgemaakt vanwege voortijdige beëindiging van het contract. Geld dat mede bedoeld zou zijn voor een sociaal plan, nu duizenden medewerkers van Nedcar hun baan dreigen te verliezen. Dat maakte voorzitter Abdel Lahssaini van de or dinsdag bekend.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ook de opvolger van de MINI Countryman in Born zou worden gebouwd, maar BMW trok dat contract eenzijdig in. De or wil weten welke schadevergoeding daarvoor aan VDL is betaald, maar de directie weigert inzage, aldus Lahssaini.

‘In strijd met de wet’

Volgens hem is de handelwijze van VDL in strijd met de wet op de ondernemingsraden. Voor zover hij weet is 70 procent van het door BMW betaalde bedrag bedoeld voor het sociaal plan. Maar 70 procent waarvan, vraagt de or zich af. De or wil dan ook inzage in het volledige bedrag. ,,Wij zijn hier als or niet in gekend en krijgen ook geen inzage”, zegt Lahssaini.

De or wil ook inzage in de afspraken die met Rivian zijn gemaakt. Dat Amerikaanse bedrijf betaalde 100 miljoen euro voor exclusiviteitsrecht in Born, zodat VDL niet met andere potentiële klanten in zee zou gaan. De or wil die afspraken inzien rond het overmaken van dat bedrag. De or wil weten of dat bedrag is weggesluisd naar Eindhoven. En zo ja, waarom dat is gebeurd. ,,Je kunt niet zomaar 100 miljoen uit Nedcar weghalen en naar VDL wegsluizen”, liet Lahssaini eerder weten.

Massaontslag

VDL Nedcar kondigde vorige week een massaontslag aan. Per 1 november 1800 banen. De fabriek heeft een aflopend contract met BMW, en heeft vanaf begin volgend jaar flink minder werk. Bij het bedrijf werken 3950 mensen.

Duizend vaste medewerkers en achthonderd uitzendkrachten verliezen hun baan. Het gaat daarbij om productiemedewerkers en personeel in ondersteunende diensten. VDL zegt meer ontslagen rond 1 maart 2024 niet uit te sluiten.

‘Onvermijdelijk’

Het was al bekend dat in de toekomst voor een groot deel van het personeel geen werk meer is. Afgelopen week werd de formele adviesaanvraag voor het massaontslag naar de ondernemingsraad gestuurd. VDL spreekt van een ‘onvermijdelijke afbouw van medewerkers’. Er zijn nu per dag nog twee ploegendiensten, vanaf november wordt dat teruggebracht naar één dienst.

In de fabriek worden auto’s van het BMW-merk Mini gefabriceerd. Dat houdt echter op als het contract in maart 2024 afloopt. Personeel van Nedcar demonstreert al weken voor een goed sociaal plan, zodat ze op een goede manier bij het bedrijf kunnen vertrekken.