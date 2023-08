Onderwijsbedrijf Edufax overgenomen en verhuist uit kantoorvilla Leende

LEENDE/BUDEL – Het onderwijsbedrijf Edufax in Leende is overgenomen door KMM Groep in Lelystad. De instelling verhuist daarom uit de kantoorvilla aan de Valkenswaardseweg in Leende. Dit pand wordt per 1 september betrokken door het Budelse PR- en marketingbedrijf Komma.

Volgens een woordvoerder van de KMM Groep wordt voor circa twintig personeelsleden van Edufax nieuwe huisvesting gezocht in de regio Eindhoven. Edufax is gespecialiseerd in het begeleiden van en het adviseren over onderwijs aan kinderen als die met hun ouders naar het buitenland verhuizen. Een team docenten geeft met speciale programma’s onderwijs op afstand, onder meer om de kennis van het Nederlands in stand te houden. Klanten zijn gezinnen en bedrijven als ASML, Signify en ING.

Na de overname, die vorige maand al werd geëffectueerd, wordt Edufax geïntegreerd met Wereldschool en LanguageOne, twee andere onderwijsbedrijven binnen KMM Groep. Volgens dit bedrijf zijn de drie instellingen vergelijkbaar met elkaar en kunnen ze elkaar daarom goed versterken.

In de aanloop naar de overname was het wat onrustig bij Edufax, waardoor een aantal werknemers is vertrokken Twan Lammers, KMM Groep

Volgens hoofd marketing Twan Lammers van KMM Groep was het in de aanloop naar de overname wat onrustig bij Edufax, waardoor een aantal werknemers inmiddels is vertrokken. Daardoor daalde het aantal personeelsleden van meer dan dertig naar ongeveer twintig nu. Volgens Lammers gaat het bij de vertrekkers om mensen die een functie hadden in de overhead en niet om gespecialiseerde leerkrachten. Voor de overgebleven mensen zoekt KMM huisvesting in de regio.

KMM Groep, met het hoofdkantoor in Lelystad, heeft in totaal 26 bedrijven en 800 medewerkers. Behalve bedrijven die actief zijn op onderwijsgebied is er een onderdeel dat zich toelegt op ruimtelijke ontwikkeling, gemeentelijk vastgoed en onderwijsprofessionals, een onderdeel dat actief is met informatie-logistiek en een met specialisten in marketing, data en media.

Groeiambities PR-bedrijf Komma

De vorige eigenaar van Edufax is ook eigenaar van de kantoorvilla in Leende en heeft dat verhuurd aan PR- en marketingbedrijf Komma in Budel. Dit bedrijf met 25 werknemers verhuist daar per 1 september naartoe. Volgens hoofd Marketing Twan Lammers om de groeiambitie van Komma naar 50 tot 60 werknemers in praktijk te kunnen brengen.

„We maken websites, webshops, huisstijl en alles wat erbij komt kijken en leveren diensten als het gaat om strategie en marketing. Dit pand is daarom voor ons perfect, ook al zal ik vanuit Budel nu verder moeten reizen. Collega’s uit Veldhoven, Tilburg en Veghel wonen juist dichterbij.”