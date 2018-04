Onderzoeker bij Thermo Fisher: 'Die Edison hoort hier in Eindhoven'

Voor onderzoeker Raymond Schrijver van het voormalige FEI in Eindhoven was het duidelijk: daar waar hij gewonnen werd. Hij heeft hem na de uitreiking in New York persoonlijk in zijn handbagage mee naar Eindhoven genomen. „De douane keek er wel even naar, een glazen zuil met daarin een gloeilamp zoals Edison die ooit uitvond. Hij is mooi om te zien, maar vooral mooi omdat hij onze continue innovatie bevestigt.”

Hier ontwikkeld en gebouwd

Thermo Fisher, sinds 2016 eigenaar van FEI met ruim 800 mensen in Eindhoven, kreeg de Edison voor de hier ontwikkelde en gebouwde Krios G3i elektronenmicroscoop. „We wonnen hem vooral dankzij de maatschappelijke relevantie van ons apparaat. Toen we hem tien jaar geleden lanceerden, was hij vooral interessant voor hoge geleerden. Intussen hebben we een methode ontwikkeld om met dit apparaat menselijke eiwitmoleculen voor het eerst gedetailleerd in beeld te brengen. Dit helpt medicijnen te vinden bij onderzoek naar ziektes. Die moeten als een sleutel in het slot passen en dat maken we met ons apparaat zichtbaar. Daarom kopen nu ook medicijnbedrijven ons apparaat.”

Geen windeieren

De snelle groei van de verkoop van deze apparaten van circa 4 miljoen euro per stuk legt Thermo Fisher geen windeieren. Het onderdeel waar FEI is bijgevoegd, zette in het eerste kwartaal van dit jaar 1,26 miljard dollar (1,03 miljard euro) om, een stijging van 22 procent ten opzichte van de 1,05 miljard dollar een jaar eerder. Het voormalige FEI Company, ook in Amerika en Tsjechië, maakt voor ongeveer eenderde deel hiervan uit.