Onderzoeksinstituut Differ in Eindhoven zet stap dichter bij zonnebrandstof

De onderzoekers werken bij Differ, gevestigd op het terrein van de universiteit in Eindhoven. Ze slagen erin materialen die worden ingezet voor CO2-afvang uit rookgassen bij een 50 graden lagere temperatuur dan momenteel te laten werken. Dit maakt de afvang van CO2, dat wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van het klimaat, flink wat energiezuiniger. Ze melden het in Journal of CO2­ Utilization.

Langere levensduur

Differs onderzoek heeft tot doel gewonnen CO2 met duurzame elektriciteit om te zetten in onder meer brandstoffen. „Deze bevatten minstens veertig keer méér energie dan hetzelfde gewicht in batterijen”, zegt Richard van de Sanden, onderzoeksleider bij Differ. „Ze zijn daarom ideaal om duurzame energie langdurig op te slaan, maar ook voor transport over lange afstand zoals intercontinentaal vliegverkeer, of om de industrie van fossiele grondstoffen af te helpen.”