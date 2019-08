One of A Kind Technologies in Eindhoven neemt KOAT in Someren over

EINDHOVEN/SOMEREN - Het Eindhovense camera-inspectie- en roboticabedrijf One of A Kind Technologies versterkt zijn positie in automatisering voor de tuinbouw. Het neemt KOAT in Someren over.

Het high tech bedrijf is met Crux Agrirobotics al actief met systemen voor het classificeren, sorteren en verpakken van gewassen als tomaten, komkommers en paprika's. Aanwinst KOAT is specialist in transportlijnen. Die zorgen er voor dat de groenten in de juiste doosjes en kistjes terecht komen en op pallets worden geplaatst.

,,Samen kunnen we complete systemen leveren", zegt commercieel directeur Richard Vialle van One of A Kind Technologies. De twee bedrijven ontwikkelden samen al zo'n systeem, SortiPack. De eerste daarvan zijn verkocht.

Doel van de overname is ook om gebruik te kunnen maken van het wereldwijde verkoopnetwerk van KOAT. ,,Daarmee kunnen we onze wereldwijde verkopen versnellen. KOAT heeft daar al 26 jaar ervaring in.” In Canada zal dit jaar een verkoopkantoor worden geopend, kondigt Vialle aan. Het bedrijf wil zo profiteren van de omvangrijke markt in dit gebied met veel grote kassen.

De overname is een grote stap voor het bedrijf dat is opgericht door Alex Kind en Richard Vialle. KOAT (voorheen Koppens Ontwikkeling en Aanvoer Techniek) telt 32 medewerkers. One of A Kind Technologies groeit daarmee in een klap door van 93 naar 125 medewerkers.

Zeven jaar geleden had het bedrijf nog negen medewerkers. Door de overname van Beltech en Vimec timmerde het stevig aan de weg in de markt voor camera-inspectie. In eerste instantie met inspectielijnen voor farmaceutisch glas als ampullen en pipetten. Voor het inzetten van de technologie in de land- en tuinbouw richtte het bedrijf Crux Agrirobotics op.

Na de overname van het Somerense KOAT gaat de agri- en voedingsmiddelensector de helft van de omzet leveren. De farmaceutische sector is goed voor de andere helft.

One of A Kind Technologies is ook bezig met het ontwikkelen van een oogstrobot voor komkommers. De robot maakt gebruik van een zelflerend algoritme, waardoor het onder andere zelfstandig kan bepalen welke komkommers rijp zijn om te plukken en bepalen of komkommers ziekten bevatten.