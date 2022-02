Ongeloof om 'dreigen met dwangbevel' voor nachtclubs: 'Werkelijk schandalig’

Een groot deel van de discotheken en nachtclubs in Nederland is van plan zaterdagavond om 22.00 uur open te gaan. Onder de huidige coronaregels is dat juist de tijd waarop ze zouden moeten sluiten. Er doen tientallen ondernemers aan de actie mee, verspreid over verschillende steden.

Dwangbevel

Maar ondertussen druppelen ook de eerste afmeldingen binnen, zoals van discotheek Dieka in Markelo. ‘De veiligheidsregio Twente maakt het ons onmogelijk om aan deze landelijke actie deel te nemen. Aangezien deze nu al dreigen met een dwangbevel wordt het ons helaas onmogelijk gemaakt om open te gaan’, valt te lezen in een bericht op Facebook.

De Veiligheidsregio meldt dat de bevoegdheid over een dwangbevel bij de gemeente ligt. ,,We hebben begrip voor de actie van de horeca, maar we hebben wel aangegeven dat er gehandhaafd gaat worden. Hou nog even vol, is onze boodschap.”

Ook Club 1841 in het Friese Sneek geeft er de brui aan. ‘Helaas heeft onze gemeente aangegeven de regels van de overheid te hanteren en wij kunnen niet anders dan dit accepteren’, klinkt het in een verklaring. Ook in Ede en Boxmeer laten kroegeigenaren weten zich terug te trekken, weliswaar na ‘goed overleg’ met de gemeente.

Stormloop op tickets

Dat horecaondernemers zich genoodzaakt voelen om de actie af te blazen, zorgt bij ondernemer Pieter de Kroon voor grote frustratie. Hij is eigenaar van de Chicago Social Club in Amsterdam. ,,Ik vind het belachelijk dat je een ondernemer zó behandelt terwijl die al twee jaar dicht is en niet één keer fatsoenlijk gehoord is door de overheid. Die mensen zouden eens moeten kijken op Ticketswap, want wat daar gebeurt, die ongekende interesse in al die feesten, dat is echt bizar, én prachtig om te zien!”

Op Ticketswap is inderdaad een flinke stormloop op tickets gaande. Zeker 30.000 mensen staan momenteel in de wachtrij voor een van de feesten die zaterdag op de planning staan. ,,Het geeft de ondernemers zo veel energie om te zien hoeveel Nederlanders de behoefte hebben om op de dansvloer te staan”, zegt De Kroon.

In Amsterdam, waar zo’n 15.000 kaartjes zijn verkocht, staan alle feesten nog gewoon op de planning. In de loop van vandaag komt de Veiligheidsregio met een reactie of er wel of niet gehandhaafd gaat worden op de coronaregels. De Kroon heeft vertrouwen in een goede afloop. ,,We hebben ons al twee jaar braaf gedragen en rekenen op een tegemoetkoming van de gemeente, zeker nadat de overheid ons afgelopen zomer die rotstreek leverde met het Dansen met Janssen-debacle.”

Boa's

De verwachting is dat komende dinsdag nieuwe versoepelingen worden aangekondigd, onder meer voor de horeca. ,,Vervroeg die versoepelingen met drie dagen, dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker”, zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. Dan zou er niet meer gehandhaafd hoeven worden op de openingstijden van de horeca, die nu nog tot 22.00 uur open mag zijn.

De vakbond heeft met verschillende gemeenten overlegd over wat de plannen zijn. Sommige gemeenten willen gewoon gaan handhaven, andere gemeenten zeggen dat er niet wordt gehandhaafd zonder politie. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB riepen woensdagochtend hun leden op vanaf komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek en niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven.

Handhaving in burger

In de plaats daarvan wordt er in sommige gemeentes gekozen voor handhaving in burger. Dat betekent dat boa’s in normale kleding kijken welke horecazaken open zijn. Zo kunnen achteraf bestuurlijke boetes worden opgelegd en komt de veiligheid van de handhaver niet in het geding. ,,Dat is heel fijn. Er is dan geen gevaar voor de boa’s”, aldus Gerrits.

Veel nachthoreca al uitverkocht voor protestopening Veel nachthoreca is al volledig uitverkocht voor de zaterdag geplande openingsactie De Nacht staat op. Zo heeft 013 in Tilburg in totaal 1400 kaarten verkocht, waarmee alle tickets op zijn. Ook Het Patronaat in Haarlem (700 kaarten) en De Helling in Utrecht (300 kaarten) zijn compleet uitverkocht. FLUOR in Amersfoort heeft in de voorverkoop al 300 kaarten aan de man gebracht en zal dinsdagavond de resterende 200 tickets te koop aanbieden. Alle clubs laten aan het ANP weten geen gebruik te gaan maken van hun maximale bezetting. Eerder was al bekend dat alle tickets van de Amsterdamse clubs die meedoen ook zijn uitverkocht, in totaal gaat het om 15.000 kaarten.

