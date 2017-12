Online bankieren groeit in razend tempo

Begin vorig jaar deed nog maar 26 procent van de klanten het hypotheekgesprek vanuit huis, via een videoverbinding verbonden met een medewerker van de bank. Nu gebeurt dat al in 56 procent van de gevallen.



Ook andere banken zien een razendsnelle toename in het gebruik van digitale producten. Bij Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker, maken klanten ‘massaal’ gebruik van het online Hypotheekdossier, zegt een woordvoerder.



Mobiel bankieren heeft internetbankieren ingehaald als populairste online hulpmiddel. Bij de banken van de Volksbank (SNS, ASN en RegioBank) is het aantal downloads van de mobiele app sinds begin dit jaar met 15 procent toegenomen.