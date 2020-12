Onrust in boerenfamilie: zonen hebben geen zin meer in overnemen boerderij

We vergaderen massaal digitaal, maar ben je wel verstaan­baar via dat beeld­scherm? Stemcoach Josanne geeft tips

19 november VELDHOVEN - ,,Puttuke puttuke puttuke put. Pottuke pottuke pottuke pot. Pannenkoeken bakken pannenkoeken bakken pannenkoeken bakken.” Nee, Josanne Toussaint uit Veldhoven is niet kierewiet. Ze is stemcoach. En duidelijk praten is best handig nu iedereen via een scherm vergadert.