Onrust onder personeel Jumbo over nieuwe arbeidsvoorwaarden

Maar de regeling zorgt wel degelijk voor grote verdeeldheid op de werkvloer. Distributiemedewerkers haalden donderdag binnen een paar uur tijd ruim 200 handtekeningen op van collega's die de avr niet zien zitten. Een van de initiatiefnemers is Grzegorz Graduszewski. Hij is boos dat de ondernemingsraden de avr actief promoten via een interne nieuwsbrief. ,,De COR en de OR gaan volledig buiten hun boekje. Naast het ondernemersbelang dienen deze raden ook oog te hebben voor het werknemersbelang. Het lijkt er wat ons betreft op dat de raden alleen nog maar de werkgever vertegenwoordigt. Er is absoluut geen sprake van democratische arbeidsvoorwaardenvorming bij de distributiecentra van Jumbo. De avr is een eenzijdige regeling van Jumbo, het is een dictaat. We worden misleid door geld als lokmiddel in te zetten en ons niet te wijzen op de gevaren. Een cao is veel onafhankelijker’’, aldus Graduszewski.



In de avr is geregeld dat het personeel dit jaar 1,5 procent meer loon krijgt. Als het aan Graduszewski en zijn mede-opstandelingen liggen, komt er minimaal 3,5 procent loon bij. ,,De recessie is allang voorbij, het gaat hartstikke goed bij Jumbo. We willen een fatsoenlijke loonsverhoging en de garantie dat vaste banen overeind blijven en niet worden ingenomen door goedkope uitzendkrachten.’’