‘Ons kent ons’ is de kurk waar elektronicaketen Electro World op drijft

Bij binnenkomst in het hoofdkantoor van United Retail (de organisatie waaronder onder meer Electro World valt) in Huizen valt een fotowand op waarop tientallen winkels zijn afgebeeld. Ze hebben dit jaar allemaal een nieuw blauw jasje gekregen, inclusief logo van de naamgever. Naast dit Electro World-logo prijken ook de namen van de lokale uitbaters op de gevel. ,,Dat doen we niet voor niets, want zij zijn de grote kracht van ons bedrijf. Onze winkels zijn allemaal gevestigd in kleine steden en grote dorpen, de band tussen ondernemer en klant is nauw. Ze kennen elkaar vaak al jaren. Het verklaart waarom wij het ondanks de grote concurrentie het goed blijven doen.’’