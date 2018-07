'Ons land behoort juist tot de top'

De mantra is bekend: de Verenigde Staten en China bezitten een grote voorsprong op het gebied van kunstmatige intelligentie en dreigen Europa op een onoverbrugbare achterstand te zetten. Dit voorjaar maakte de Europese Commissie bekend 20 miljard euro in onderzoek naar artificiële intelligentie te willen steken. De kapitaalinjectie is 'essentieel voor het concurrentievermogen van Europa', stelde eurocommissaris Andrus Ansip (digitale agenda en vice-president).

Bij Elsevier in Amsterdam hebben ze een andere ervaring. ,,Er is geen gebrek aan toponderzoek naar kunstmatige intelligentie en machine learning in Europa, uit een recente studie blijkt dat Europese landen qua hoeveelheid academisch onderzoek zelfs licht voorlopen," zegt Michelle Gregory in het kantoor bij Sloterdijk. De 48-jarige Amerikaanse leidt daar sinds 2014 de AI-inspanningen bij Elsevier, de wetenschappelijke en gezondheidstak van Elsevier, dat RELX als moederbedrijf heeft.

Afgelopen drie jaar bouwde ze in de hoofdstad aan een team, dat inmiddels tientallen specialisten telt. Veel van die menskracht komt gewoon van Nederlandse universiteiten, met name de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onder hen bevinden zich veel buitenlandse studenten, die maar al te graag in Amsterdam blijven wonen. ,,We hebben zeker vijftien nationaliteiten aan boord."

Hoog niveau

Elsevier heeft geen moeite om kwalitatief goede staf of stagiaires te vinden, zegt Gregory, die zelf gepromoveerd is in computerlinguïstiek. ,,Ik heb niet het gevoel dat ik een antiek systeem moet moderniseren", zegt ze lachend. Sterker: de universitaire opleidingen in datawetenschap en artificiële intelligentie zijn van hoog niveau. ,,Op het gebied van zoek- en aanbevelingstechnologie is de UvA wereldtop, we krijgen uitmuntende studenten als stagiaires over de vloer."

Ze zegt dat Amsterdam zich tot een hotspot ontwikkelt op dat gebied. ,,In Europa zijn Berlijn en Amsterdam de places to be als je van nul af aan begint en een startup wilt opbouwen. Je hebt hier de UvA, de Amsterdam Internet Exchange en allerlei instituten en bedrijven zoals wij."

De voorsprong die de VS wel hebben, zit hem vooral in het vermarkten van die kennis. De techbedrijven in Silicon Valley brengen inmiddels allerlei intelligente producten en diensten naar de consument, neem Amazons slimme speaker Alexa. De Apple's, Google's en Facebooks van de wereld bulken van het geld en kunnen de knapste koppen van universiteiten halen. Tegelijk zijn er ook sectoren, zoals de farmaceutische industrie, waar Europese spelers voorlopen met kunstmatige intelligentie.

Advertentieboeren

In de ratrace naar talent doet Elsevier prima mee, zegt Gregory. Voor veel studenten blijkt de informatiespecialist een aantrekkelijke werkgever. ,,Op het loopbaan-event van netwerkorganisatie Amsterdam Data Science eerder dit jaar trok de Elsevier-stand meer belangstelling dan die van Facebook en Google."

Ze vindt dat niet vreemd. ,,Hoe cool die bedrijven en hun diensten ook lijken, in feite zijn het advertentieboeren. Studenten weten dat Elsevier de plaats is om te leren over artificiële intelligentie en echt impact te hebben." Dat Elsevier en moederbedrijf RELX zo inzetten op kunstmatige intelligentie is logisch.

De Elsevier-tak van Gregory beheert 2500 tijdschriften op het gebied van wetenschap, gezondheidszorg en technologie. Het bezit daardoor een database met tientallen miljoenen wetenschappelijke publicaties.

In het papieren tijdperk kon het daar niet zoveel mee, maar nu is die berg data goud waard. Via slimme algoritmen en kunstmatige intelligentie wordt informatie geanalyseerd en kunnen patronen worden ontdekt.

Voorspellende analyses

,,We kunnen dokters assisteren en bijvoorbeeld helpen een diagnose te stellen. Nu hebben ze vaak slechts vijftien minuten per patiënt. Door leeftijd, ziektegeschiedenis en alle informatie uit het dossier van patiënten te combineren met de klachten, kan veel beter een ziektebeeld worden herkend." Voorspellende analyses zijn de toekomst. ,,Dan kunnen we inschatten of iemand een bepaalde ziekte gaat krijgen."

Aan Gregory de taak om alle informatie te ontsluiten voor artsen, farmaceutische en technische bedrijven. Zo heeft Elsevier algoritmes gebouwd die data uit tabellen trekken. ,,In wetenschappelijke journaals zit 60 procent van de data in grafieken en tabellen. Dankzij onze software maakt het niet meer uit hoe een tabel eruitziet, wij halen die data er uit."

De komende jaren denkt Gregory grote stappen te kunnen zetten. De vooruitgang zit niet eens in radicaal nieuwe innovaties.

Razendsnelle computers

De Amerikaanse vertelt dat haar staf regelmatig vol enthousiasme praat over zelfrijdende auto's, robots en alle mogelijkheden van de moderne tijd. ,,Maar al die algoritmen en technieken bestaan al lang, ik heb er een kwart eeuw terug zelf op de universiteit aan meegewerkt."

Het verschil: toen waren er geen razendsnelle computers om ze te gebruiken. ,,De huidige generatie microchips kent die snelheid en rekenkracht wél. Tegenwoordig kunnen we een algoritme in drie maanden naar de markt brengen."