Ontwikkelaars van herkenningssoftware Ellips en Aris in Eindhoven gaan fuseren

Aris verhuist met twaalf werknemers van een oud bankgebouw aan de Zeelsterstraat naar het pand van Ellips aan de Esp, waar circa dertig mensen werken. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in het snel herkennen van beelden voor het automatisch sorteren van producten in grote machines. Ellips richt zich vooral op groente en fruit en Aris op vlees en planten. De bedrijven verzorgen de software die afwijkingen herkent en een mechaniek in werking stelt om afwijkende producten een andere route in de machine te laten nemen.

Internationaal groeien

Volgens Rien den Boer, een van de oprichters van Aris, is het belangrijk voor Aris dat er voor continuïteit gezorgd wordt. „De andere oprichter en ons boegbeeld Hans Izeboud, die in maart 2018 plotseling overleed, was hier samen met mij mee bezig. Zelf voel ik me nog zeer betrokken bij Aris en zet me in om de mogelijkheden van Aris verder uit te bouwen. Daarom houd ik ook nog een belang in Aris. En met Ellips versterken we onze technologische kennis en kunde.”