Ontwikkeling elektrische vrachtauto MAN door Altran in Helmond

Beste experts ingezet

Software

Behalve een prototype verzorgt Altran ook de software die zorgt dat onder meer de elektrische motor en batterij functioneren. Seegers: „In diverse projecten zorgen we voor de goedkeuring van het voertuig en de begeleiding richting serieproductie. We werken met ons e-mobility team, ongeveer vijftig mensen, momenteel voor meerdere opdrachtgevers. Zo hebben we een autonoom rijdende elektrisch aangedreven shuttle voor personenvervoer ontwikkeld die volgende week op de Paris Motor Show wordt getoond.”

Altran Helmond is circa 65 jaar geleden ontstaan vanuit DAF. In 2016 werd het overgenomen van het Duitse bedrijf Benteler. Sindsdien is het personeelsbestand uitgebreid van 135 naar circa 165 werknemers. Behalve in Helmond heeft het Franse Altran een grote vestiging in Eindhoven en in totaal 45.000 werknemers in dertig landen.