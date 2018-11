Onze internetpakketjes komen steeds vaker uit China, Duitsland of de VS

Online shoppen over de grens stijgt fors in populariteit. Bijna de helft (49 procent) van Nederlandse consumenten deed het afgelopen jaar aankopen bij buitenlandse webshops. Nederlanders halen hun producten het liefste uit China, Duitsland en de VS.

Dat blijkt uit onderzoek van online betaaldienst PayPal en onderzoeksbureau Ipsos onder 34.000 consumenten. In de afgelopen twaalf maanden heeft 84 procent van de Nederlanders die online actief zijn, een aankoop gedaan en bijna de helft daarvan winkelde dus over de grens. In het najaar van 2017 was dit percentage nog 37 procent.

Goedkoop

,,Het gemak, de grote keuze in producten, maar vooral de prijs is de belangrijkste drijfveer dat mensen in het buitenland online hun aankopen doen. Voor een relatief lage prijs zijn ze dan ook bereid minimaal een paar dagen te wachten op hun bestelling. Nederlanders kopen veel bij buitenlandse webgiganten als Alibaba, Amazon en eBay, maar het kunnen net zo goed andere webshops zijn. Het maakt ons kennelijk niet uit waar vandaan een pakketje wordt verzonden, zolang de prijs maar goed is”, aldus Jan-Willem Roest, directeur van PayPal Benelux en Ierland. Het massaal online bestellen van spullen over de grens, is niet bepaald duurzaam, maar volgens Roest is het niet voor niets dat grote jongens als Alibaba distributiecentra willen openen in Europa. ,,Ze brengen hun spullen dichterbij, zo kunnen ze efficiënter en duurzamer werken.”

Ondanks de groei van shoppen in het buitenland, is niet elke consument even enthousiast, blijkt uit het onderzoek. Roest: ,,Redenen om minder internationaal te winkelen, zijn het moeten betalen van invoerkosten en belastingen, toch ook de langzame bezorging en de zorg dat het product niet aankomt.”

Kunst

Verzamelobjecten en kunst staat op nummer één van de online aankopen die Nederlanders over de grens doen. Op de tweede plaats staan kleren, schoenen en accessoires. Op nummer drie speelgoed, op plaats vier sieraden en horloges en elektronische producten zoals tablets en telefoons maken de top 5 compleet.

Waar in het buitenland bijzondere verzamelobjecten en kunst de populairste online aankopen zijn, bestaan de meeste binnenlandse online aankopen uit kleding en schoenen, tickets voor concerten, bioscoop en theater en bestellingen voor reizen en vervoer.

Om van de groeiende e-commerce te profiteren, is het volgens PayPal-baas Roest van belang dat Nederlandse webwinkels hun zoekoptimalisatie via Google goed hebben geregeld. ,,Maar zorg ook dat je actief bent op social media. Een platform als Instagram is daar uitermate geschikt voor. Daarnaast is een goede vertaling van de producten die je aanbiedt niet onbelangrijk. Want niet alleen Nederlanders bestellen veel online, ons land is ook een populaire winkelbestemming voor andere consumenten in met name Europa. Nederland is de op vier na grootste online exporteur in Europa. Dan is het wel zo handig dat je je producten niet alleen in het Nederlands worden aangeprezen.”

Volledig scherm Amerikaanse webreuzen als Amazon en eBay zijn ook in Nederland populair. © EPA

In Nederland werd het afgelopen jaar voor 22 miljard euro omgezet in de e-commerce. Een enorm bedrag, maar volgens Roest is er nog meer groeipotentie. ,,In China wordt die 22 miljard omzet tijdens Singles Day -voor webshops de drukste dag van het jaar- gehaald, dus op één dag. Tuurlijk, daar wonen veel meer mensen, maar als het gaat om online verkoop zitten we nog niet aan het plafond.”