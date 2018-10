Ook Airbnb wil toerist de Randstad uit lokken

Het geld dat in het fonds zit is bedoeld om innovatieve, lokale projecten te stimuleren. Iedereen met een goed idee om het toerisme in zijn of haar regio te stimuleren, kan aanspraak maken op een vergoeding. Naast Nederland is het fonds in acht andere landen actief. In totaal is er 5 miljoen euro beschikbaar. Sinds de oprichting in 2017 is 1,25 miljoen euro toegekend aan 24 projecten.