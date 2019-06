Ook in Eindhoven staking om cao in metaal- en technieksector

Jong bedrijf in Eindhoven helpt VS met opsporen van drugs in postpakket­ten

15:56 EINDHOVEN - Het is een startend bedrijf op de High Tech Campus in Eindhoven van minder dan een jaar oud. Toch kreeg Joost van de Griendt van Dynaxion bericht van de organisatie van de Amerikaanse Opioid Detection Challenge. Zijn bedrijf is een van de acht winnaars van 100.000 dollar om een idee uit te werken voor het detecteren van drugs in postpakketjes.