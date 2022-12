Ook KLM start onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

De luchtvaartmaatschappij zegt ‘met ontzetting’ kennis te hebben genomen van deze meldingen. ‘Deze hebben zonder twijfel ook veel impact op alle collega’s. Grensoverschrijdend gedrag is in onze organisatie onacceptabel, in welke vorm dan ook’, zo schrijft KLM in interne communicatie die door Luchtvaartnieuws is ingezien.