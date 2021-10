Ook Unilever verhoogt prijzen door dure grondstoffen

Sint en Kerstman moeten diep in buidel tasten: speelgoed tot wel 75 procent duurder

20 oktober Krijgen Sinterklaas en de Kerstman hun cadeautjes in december op tijd bezorgd? Door een oplopend tekort aan grondstoffen, een ernstig ontregelde zeecontainervaart én fabriekssluitingen in China wordt het volgens speelgoedgroothandels- en winkels nog spannend of met name speelgoed op tijd kan worden geleverd. Door de krapte gaan ook de prijzen omhoog, soms wel met 75 procent.