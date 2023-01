Oorlog in Oekraïne is een zegen voor geplaagde Duitse wapenfabrikant

TNO-ESI uit Eindhoven werkt aan een wereld zonder computer­sto­rin­gen

EINDHOVEN – Stel je voor, nooit meer in een trein zitten die plots stilvalt omdat NS of ProRail kampt met computerstoring. Nooit meer problemen met pinnen, omdat banksystemen crashen. Of grote delen van Europa, die in één keer zonder stroom komen te zitten, zoals in 2006. Als het aan ESI uit Eindhoven ligt, zal dergelijk computerfalen over een tijdje niet meer kunnen gebeuren.

3 januari