OPEC+ wil olieproductie naar verluidt niet meer verruimen

Jonge handelaren halen ‘Zwarte goud’ bij kleine boer uit Costa Rica; ‘Deze koffie is een stukje beter voor de natuur en voor de wereld’

LAGE MIERDE - In een loods in Lage Mierde ligt de lading uit Costa Rica, het gaat om zo'n 2500 kilo. Het ‘zwarte goud’ wordt onder andere verkocht op de markt in Nijmegen; eerlijke koffie voor een dito prijs. Klant blij, boer blij en ook koffiehandelaren Miles en Ben blij.

20 november