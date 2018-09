Open dag energieinstituut Differ in Eindhoven

Wetenschapsjournalist

Ook is er een workshop voor techniekmeiden met wetenschapsjournalist Ans Hekkenberg. Er is een speurtocht met live experimenten voor alle leeftijden. Er zijn open laboratoria, zoals een speciale machine die heter wordt dan de zon en een deeltjesversneller waarmee tot in het hart van materialen kan worden gekeken. Jonge wetenschappers geven minimasterclasses over hun onderzoek. Er is uitleg over de Nederlandse bijdrage aan het internationale onderzoek naar kernfusie. Er zijn rondleidingen door het duurzaamste laboratoriumgebouw van Nederland. Bezoek de hightech werkplaats met geautomatiseerde draaibanken. Tot slot kunnen alle vragen over energie worden gesteld aan de onderzoekers.