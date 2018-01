Openbaar vervoer donderdag deels plat: waar dreigen stakingen?

Waar dreigen stakingen? Arriva: De provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Zuid-Holland. Connexxion: Het noorden van Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond, Zaanstreek, Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee, Amstelland-Meerlanden, Haaglanden Streek, Voorne-Putten en Rozenburg, Zeeland, regio Arnhem-Nijmegen, Zuidoost-Brabant, Flevoland, Noordwest-Overijssel. Treindiensten Arnhem-Doetinchem en Ede/Wageningen-Barneveld-Amersfoort en veerdienst Maassluis-Rozenburg. QBuzz: Regio Utrecht, de gehele provincie Drenthe en de provincie en stad Groningen. Keolis: : In Gelderland op de Veluwe, in Midden-Overijssel, in Twente en in de provincie Utrecht. En sinds 10 december ook in de gemeente Almere en op het treintraject Zwolle-Kampen-Zwolle-Enschede. EBS: De regio Waterland, direct ten noorden van Amsterdam en de verbindingen van en naar groot Amsterdam.

Stadsvervoer

De chauffeurs in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doen niet mee aan de staking. ,,Zij hebben een betere cao dan chauffeurs bij bijvoorbeeld Arriva", laat een FNV-afgevaardigde weten.



Paula Verhoef, onderhandelaar van FNV Streekvervoer, laat in een reactie weten: ,,Staken is voor niemand leuk. We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog. Zo hoog dat we op dit moment helaas geen andere mogelijkheid meer zien."



Voor een landelijke staking, die zo veel mensen dupeert is volgens de werkgevers geen aanleiding. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) noemt de staking een 'buitenproportioneel middel'. Tanja Copal: ,,Vooral omdat er nog geen eindbod op tafel lag. We waren nog niet uitonderhandeld. Wij vinden het heel jammer dat de bonden niet eens op ons voorstel in willen gaan.''