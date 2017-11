Openingsverlies voor AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,2 procent in de min op 535,79 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 814,54 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent. Frankfurt zakte 0,4 procent. De liberale FDP heeft de gesprekken over een coalitie met CDU, zusterpartij CSU en de Groenen beëindigd.



Altice steeg bijna 5 procent in de AEX. Het Franse telecom- en kabelbedrijf treft geen voorbereidingen voor een kapitaalverhoging door middel van een aandelenuitgifte of aan aandelen gekoppelde emissie. Het concern reageerde daarmee op recente 'marktspeculaties en desinformatie'. Het aandeel staat al enige tijd zwaar onder druk en zakte vrijdag nog 12 procent.