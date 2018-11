Opgepast voor nepmail van Belastingdienst

Imec in België is de proeftuin voor ASML en de wereldwij­de chipindu­strie

21 november LEUVEN - De chipmachines van ASML gaan de hele wereld over, maar van ieder nieuwe model verhuist er één slechts 125 kilometer. Namelijk naar Imec in het Belgische Leuven. Komend jaar vertrekken weer een EUV machine en een immersie machine, gezamenlijke waarde meer dan 135 miljoen euro, van Veldhoven naar Leuven. „Natuurlijk krijgen we korting”, zegt Greg McIntyre van Imec. „We sluiten overeenkomsten met ASML, zoals we dat met vele leveranciers doen, over wat we aan elkaar leveren.”