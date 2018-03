Opgestapte Akzo-topman krijgt 5,5 miljoen euro mee voor 7 maanden werken

Ton Büchner heet de oud-topman van de verf- en chemiereus. Vorig jaar juli stapte hij plotseling op . De spanningen werden hem te veel in verband met de vijandige overnamepoging door PPG van Akzo. Om te voorkomen dat zijn gezondheid er te veel onder zou lijden stapte hij per direct op, liet het bedrijf destijds weten.

Het was niet de eerste keer dat Büchner problemen had met zijn gezondheid. In 2012 raakte hij kort na zijn aantreden overspannen en was hij enkele maanden ziek. De oud-topman kwam binnen om het ondermaats presterende verf- en chemieconcern flink op te schudden. Büchner nam het bedrijf flink onder handen en legde de basis voor nieuwe groei.