Ophef over Hamsterbollies Albert Heijn: 'Enorm gevaarlijk!'

Bij supermarktketen Albert Heijn krijg je bij besteding van veertig euro twee 'Hamsterbollies' cadeau. Deze balletjes zijn gevuld met kleine plastic bolletjes. Een leuk idee, maar hartstikke gevaarlijk, vindt onder andere Nynke Anna. ,,Die rare Hamsterbollies zitten vol met kleine plastic(achtige?) bolletjes die dus enorm gevaarlijk zijn voor kleine kinderen, huisdieren en ook nog eens schadelijk voor milieu. (...) Waar zijn jullie mee bezig?" schrijft ze op Twitter.

De balletjes zijn niet alleen gevaarlijk, maar ook nog eens slecht voor het milieu, zegt Susanne Baas: ,,Ga je schamen! Onbegrijpelijk dat jullie met een Hamsterbollies-actie komen met balletjes van synthetische stof en gevuld met plastic granulaat waar de oceanen van uitpuilen. Schande!"

Darmverstopping

Ook dierenarts Benigna Pino van Dierenkliniek Nootdorp vreest voor de balletjes. ,,Die hamsterballen zijn gewoon erg aantrekkelijk voor puppy's van de grotere rassen. Jonge honden kunnen dat inslikken. Dan komt het meestal in de maag, waar het blijft, maar het kan ook doorlopen naar de darmen en voor verstopping zorgen."

Pino legt de verantwoordelijkheid niet volledig bij de Albert Heijn. ,,Het is wel relatief, want alles dat los op de grond ligt, is gevaarlijk voor jonge honden. Als mensen kleine stuiterballen of vruchtenpitten op de grond laten vallen, is dat net zo gevaarlijk." Honden zullen aan de Hamsterballies niet doodgaan, legt Pino uit. ,,Kijk, perspex is natuurlijk niet gezond voor honden. Maar je wilt niet weten hoeveel van het plastic dat honden binnenkrijgen, er aan de achterkant gewoon weer uit komt. Ze zullen hier niet zomaar dood aan gaan."

Volgens Anoesjka Aspeslagh, woordvoerder van Albert Heijn, is de felle kritiek niet redelijk. ,,De Hamsterbollies zijn veilig. Als ze gewoon gebruikt worden om mee te spelen, kan er niks mis gaan."

De hamsters van Albert Heijn zijn nu eenmaal populair, vertelt Aspeslagh. ,,Bij de opening van nieuwe filialen hebben we mensen in hamsterpakken rondlopen. We hebben knuffels van hamsters. De beestjes hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Daarom wilden we die ook in de actie verwerken." Op de balletjes zijn verschillende hamsters afgebeeld. ,,Het is een combinatie tussen de hamsters en iets waar je mee kunt spelen. Je kunt er ook mee basketballen, er zit een speciale basket bij."



Duurzaamheid voor later

Hoewel de actie leuk bedoeld is, vallen veel Albert Heijn-klanten over de balletjes. De plastic balletjes in de Hamsterbollies zijn gevaarlijk voor kind en dier en bovendien niet erg duurzaam. Maar duurzaamheid staat nóg niet op de agenda van Albert Heijn. ,,Vanaf 2019 zetten we in op duurzaamheid. Veiligheid staat nog steeds voorop, milieu komt daar vlak achteraan. We zijn nu al bezig met de vraag hoe we het gebruik van plastic in verpakkingen en actieproducten als de Hamsterbollies kunnen verminderen. We hebben dus zeker begrip voor de kritiek."

Lara Peters van MilieuCentraal vindt dat zowel klanten van Albert Heijn als de supermarkt zelf bewust moeten omgaan met plastic. ,,Probeer de verleiding te weerstaan om dit soort producten, die vaak maar eenmalig of voor een korte periode worden gebruikt, mee te nemen naar huis. Probeer ze te vermijden. Dat scheelt afval, grondstoffen en energie. Dit advies geldt niet alleen voor dit soort acties hoor. Het geldt voor alle producten die eenmalig of maar kort gebruikt worden."

Groeiende bacteriën

Jeantin Boltjes on Twitter Onbegrijpelijk dat @albertheijn met een hamsterbollies actie komt met balletjes van synthetische stof en gevuld met #plastic granulaat waar de oceanen van uitpuilen. Schande! #fail Albert Heijn is wel bewust bezig geweest met de ontwikkeling van het product. Andere vullingen van de Hamsterballies zijn ook overwogen. ,,Het kan ook met rijst of zand. Maar tijdens het vervoer kan er dan microbiologische groei ontstaan. Dat wil zeggen dat er bacteriën gaan groeien door luchtvochtigheid en temperatuurverschillen. Dat kan met plastic bolletjes niet. Die zijn brandveilig en bestand tegen bacteriën."

Voor hen die nog steeds tegen de Hamsterbollies zijn, heeft Aspeslagh het advies: ,,Je kunt bij de kassa ook zeggen dat je ze niet hoeft, natuurlijk. En als je ze toch hebt, maar niet meer hoeft, geef ze dan weg of gooi ze in een plastic-container."

De actie met de balletjes loopt tot en met zondag 9 september. Of het de laatste niet-duurzame actie van de Albert Heijn is, krijgt deze krant niet te horen. ,,Ik kan alleen zeggen dat de acties een lange looptijd hebben. Dat wil zeggen dat ze maanden van tevoren al bedacht zijn. Vanaf 2019 gaan we voor duurzame acties."

Susanne on Twitter @albertheijn Ga je schamen!! Onbegrijpelijk dat jullie met een hamsterbollies actie komen met balletjes van synthetische stof en gevuld met plastic granulaat waar de oceanen van uitpuilen. Schande!

Nynke Anna v.d. Mark on Twitter Hé @albertheijn, die rare hamsterbollies zitten vol met kleine plastic(achtige?) bolletjes die dus enorm gevaarlijk zijn voor kleine kinderen, huisdieren en ook nog eens schadelijk voor milieu. Los van het feit dat niemand begrijpt wtf je ermee moet, waar zijn jullie mee bezig?