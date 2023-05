Opkikker voor Ebusco: sprongetje op de beurs na order batterijen voor binnenvaartschepen

Na levende doodskist komt Eindho­venaar nu met levende urn, in zes weken wordt-ie opgenomen door de bodem

EINDHOVEN – Na de levende doodskist is er nu ook de levende urn, de Loop EarthRise. Deze kun je begraven of gewoon op de schouw laten staan. Met of zonder plantje erin. Ontwikkeld en geproduceerd door Loop Biotech in Delft, het bedrijf van Eindhovenaar Bob Hendrikx.