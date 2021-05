Opnieuw dieprode cijfers voor Air France-KLM door coronacrisis

Merknaam ‘D-rei­zen’ weer in eigen handen, snel duidelijk­heid over doorstart

4 mei De merknaam ‘D-reizen’ is weer in handen van het failliete D-reizen. Dat melden de curatoren in hun eerste faillissementsverslag. Over een eventuele doorstart verwachten ze later deze week duidelijkheid te kunnen geven.