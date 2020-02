Opnieuw forse boete voor farmaceut Johnson & Johnson om talkpoeder met asbest

Neways uit Son meldt beperkte hinder van sluiting Chinese fabriek om coronavi­rus

5 februari SON - Neways ondervindt beperkte hinder van de uitbraak van het coronavirus in China. ,,Op basis van de huidige situatie is een vertraging van één of twee weken in de leveringen te verwachten", zo meldt de Sonse elektronicaproducent woensdag.