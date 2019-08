Opnieuw minder mensen in de bijstand

Duitser Ahlers wordt directeur trailerbou­wer Knapen in Deurne

29 augustus DEURNE - Peter Ahlers wordt in de toekomst de nieuwe directeur van trailerbouwer Knapen Groep in Deurne. De benoeming van de 54-jarige Duitser volgt op de verkoop in juli van het bedrijf aan de Duitse Krone Commercial Vehicle Group.