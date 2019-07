Optiekketen GrandVision overgenomen door Ray-Baneigenaar EssilorLuxottica

NXP in Eindhoven heeft nog wel even last van de chipdip

30 juli EINDHOVEN - NXP Semiconductors is nog niet bevrijd van de chipdip eind vorig en begin dit jaar. De chipfabrikant met het hoofdkantoor in Eindhoven rapporteert dinsdagochtend een omzet over het tweede kwartaal van 2,22 miljard dollar (2 miljard euro), 3 procent minder dan de 2,30 miljard dollar een jaar eerder.