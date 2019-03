Opvallende daling aanvragen patent in Eindhoven

Daling of niet, Eindhoven is nog steeds goed voor ruim een derde van het aantal aangevraagde patenten in Nederland. De provincie Brabant is zelfs goed voor dik de helft van het totaal aantal aanvragen in ons land en behoort daarmee tot de vijf leidende Europese regio's. In die top vijf daalden in twee regio's het aantal aangevraagde patenten: naast Brabant (min 0,8 procent) is dat de regio rond Parijs. De drie Duitse regio's in de top vijf groeiden wel.