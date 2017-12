Orde in chaos bedrijfstrainingen

EINDHOVEN - Een hotel boek je via bijvoorbeeld booking.com. Voor een bedrijfstraining moet je langer zoeken. Edubookers wil daar verandering in brengen.

Mix een goed idee met een salesman en een succesvolle softwareontwikkelaar en je krijgt het snelgroeiende Edubookers. Een Eindhovens bedrijf van Helmonder Paul Schrama en Jur Rademakers uit Valkenswaard dat fungeert als boekingsplatform voor bedrijfstrainingen. Schrama: ,,Van BHV tot aan leiderschap en alles wat daartussenin zit, vind je via ons."

In 2015 begonnen ze met hun bedrijf. Rademakers (36) had toen al miljoenen verdiend via verschillende internetbedrijven. Schrama (35) had er een hele carrière opzitten bij onder meer koekfabrikant Peijnenburg. ,,Maar ik wilde eigenlijk altijd al voor mezelf beginnen", zegt hij. De twee kenden elkaar al langer, via via en van feestjes. ,,Ik wist dat hij veel kennis had van software", zegt Schrama. ,,En wat je zelf niet kan, moet je door anderen laten doen. Zelf ben ik meer een verkoper."

Schrama ging met zijn idee naar Rademakers. ,,Ineens stond-ie voor de deur", lacht Rademakers. ,,Na twee uur praten besloten we te starten. We hebben toen ter plekke een BV'tje opgestart." Edubookers was een feit.

Quote Na twee uur praten besloten we te starten. We hebben toen ter plekke een BV'tje opgestart Jur Rademakers

Maar wat doet dat bedrijf eigenlijk? Schrama: ,,Wij zijn een boekingsplatform voor trainingen en opleidingen."

Een beetje zoals booking.com doet met hotels dus? ,,Precies ja." Een bedrijf dat werknemers bijvoorbeeld een BHV-cursus wil laten volgen, krijgt via de site van Edubookers een overzicht van het beschikbare aanbod, trainingsdatums en soorten certificaten. Als een training geboekt wordt via het platform, rinkelt de kassa bij Edubookers. ,,Wij regelen alles voor opleiders die bij ons zijn aangesloten, tot facturering aan toe", zegt Rademakers.

,,Aan het eind van de maand sturen we een overzicht van geboekte trainingen en betalen het opleidingsinstituut uit, minus gemiddeld 15 procent commissie." En nee, het heeft geen zin om via Edubookers een training te zoeken en vervolgens direct bij de opleider te boeken. De jongens garanderen afnemers via hun platform de laagste prijs. Extra kosten - die commissie van 15 procent - zijn voor rekening van de opleiders die hun trainingen via Edubookers aanbieden. Die aanbieders sluiten zich desondanks graag aan. Schrama: ,,Inmiddels hebben we 860 opleiders en 20.000 trainingen op ons platform staan."

Quote Er zijn in Nederland 16.000 kleine en grote bedrijven die zichzelf opleider noemen Paul Schrama

Het concept werkt zo goed omdat het aanbod van bedrijfstrainingen een complete chaos was. Edubookers heeft orde geschapen.

,,Er zijn in Nederland 16.000 kleine en grote bedrijven die zichzelf opleider noemen", legt Schrama uit. ,,Een overzicht van al dat aanbod bleek nog niet te bestaan. In dat gat zijn wij gesprongen."

Ondertussen zijn de twee ook aan de afnemerkant actief. Bedrijven die trainingen zoeken, kunnen van Edubookers een gratis softwarepakket krijgen. ,,Via dat portaal kan zo'n bedrijf trainingen boeken bij ons platform", aldus Rademakers. ,,En als bijvoorbeeld een BHV-certificaat verloopt, krijgt dat bedrijf automatisch een melding."

Ook voor vakbondsorganisatie CNV hebben de twee een pakket ontwikkeld. Op die manier hebben ze drie stromen waar boekingen vandaan komen. Via internet, via het bedrijfsportaal en via zogeheten whitelabel portalen als voor het CNV. Dat is ook wel nodig. Tot dusver hebben ze vooral geïnvesteerd. ,,Als je ook ons niet-betaalde loon meerekent, zitten we een miljoen aan eigen vermogen in de min", rekent Schrama voor.