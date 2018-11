Order VDL in Eindhoven voor opbouw terreinwagens Mercedes-Benz voor Defensie

De order levert VDL 42 manjaren werk in de fabriek en 15 manjaren engineering op. Prototypes worden tot 2020 ontwikkeld, gebouwd en getest. De productie bij VDL Bus Chassis staat op de rol voor tussen 2021 en 2023. Voor de opbouwwerkzaamheden zal de fabriek in Eindhoven deels worden omgebouwd.

Onderdeel van de opdracht is een onderhoudscontract voor tien jaar, met een verlenging van twee keer vijf jaar. VDL stelt mogelijk in een later stadium de opdracht te verwerven om nog eens ruim 500 voertuigen op te bouwen.